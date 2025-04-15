Balıkesir’de Trafik Bilinci Eğitimi Verildi

TRAFİK BİLİNCİ EĞİTİMİ

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, çocuklara trafik bilincini kazandırmak ve trafikte uyması gereken kuralları öğretmek amacıyla eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler kapsamında hem öğretici bilgiler hem de emniyet kemerinin önemi, simülasyonlarla vatandaşlara bire bir deneyimletiliyor.

EMNİYET KEMERİ SIMÜLASYONU

Balıkesir Necmettin Erbakan Meydanı’nda oluşturulan stantlarda, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik birimleri, 6-15 yaş arasındaki öğrencilere yönelik trafik bilinci eğitimleri gerçekleştiriyor. Teorik derslerin ardından, öğrenciler uygulamalı olarak trafik eğitim alanında emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarındaki öncelikler ve yaya geçidi gibi pratik bilgiler öğreniyor. Emniyet kemeri simülasyon aracıyla, vatandaşlar kazalarda emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili gerçek bir deneyim yaşıyor.

EĞİTİM VE EĞLENCE

Gün boyunca devam eden eğitim faaliyetleri, çocukların hem bilgilenmesini hem de eğlenmesini sağlıyor. Bu etkinliklerle birlikte, trafik kurallarının önemi çocuklara etkili bir şekilde aktarılıyor ve güvenli bir trafik bilinci oluşturuluyor.