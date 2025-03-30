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Balıkesir’de Trafik Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı

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KAZA İSTATİSTİĞİ

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, kırsal Karaçam Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 4 otomobil arasında bir kaza meydana geldi.

Kazanın ardından diğer sürücüler, durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine intikal eden sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, acil müdahalelerde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Güllü Çoban’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olaya karışan 11 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen, yaralılardan Esma Sağlam da hayatını kaybetti.

HAZIRLIKLAR VE SORUŞTURMA

Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Jandarma, kazayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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