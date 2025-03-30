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Balıkesir’de Trafik Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı

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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinin kırsal Karaçam Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kaza saat 15.30 sıralarında gerçekleşti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücülerin kimlikleri henüz tespit edilmedi. Diğer sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Güllü Çoban’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca, 11 yaralı ise çevredeki hastanelere ambulanslarla götürüldü. Yaralılardan bir diğeri olan Esma Sağlam, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

ÜÇÜ AĞIR ON YARALI

Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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