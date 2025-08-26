Balıkesir’de Trafik Kazası, 3 Yaralı

TRAFAK KAZASINDA ÜÇ YARALI

Balıkesir’de gerçekleşen trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, Savaştepe-Balıkesir yolunun Soğucak Mahallesi kısmında yaşandı. Savaştepe yönüne doğru seyahat eden 10 APB 097 plakalı kamyonete, arkasından gelen 10 APA 982 plakalı otomobil çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 3 kişi, araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye taşındı. Kaza ile ilgili tahkikat işlemleri devam ediyor.