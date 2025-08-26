Haberler

Balıkesir’de Trafik Kazası, 3 Yaralı

TRAFAK KAZASINDA ÜÇ YARALI

Balıkesir’de gerçekleşen trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, Savaştepe-Balıkesir yolunun Soğucak Mahallesi kısmında yaşandı. Savaştepe yönüne doğru seyahat eden 10 APB 097 plakalı kamyonete, arkasından gelen 10 APA 982 plakalı otomobil çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 3 kişi, araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye taşındı. Kaza ile ilgili tahkikat işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Haberler

Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.