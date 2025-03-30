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Balıkesir’de Trafik Kazasında 2 Kişi Öldü

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KAZA ANINDA ULAŞIMDA ZORLUKLAR YAŞANDI

Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Karaçam Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 4 otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Güllü Çoban’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Toplamda 11 yaralı bulunuyor ve bu yaralılar hemen çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bir diğeri olan Esma Sağlam da acil müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZANIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA

Yaralılar arasında 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın nedenine dair jandarma tarafından bir soruşturma başlatıldı.

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