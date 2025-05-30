Balıkesir’de Uyuşturucu Araçta Bulundu

UYUŞTURUCU DEPOSU ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir’de, polis ekiplerinin dikkatini çeken bir araç, uyuşturucu madde deposu olarak ortaya çıktı. Şüpheli şekilde durdurulmak istenen araç, kaçmaya çalıştı fakat kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahısların aracından yaklaşık 7 bin uyuşturucu hap bulundu.

POLİS EKİPLERİ KOVALAMAYA BAŞLADI

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Ancak, araç sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli bir kovalamaca sonucu, polis ekipleri tarafından tüm ihtarlara uymayan şahısların yol üzerinde 3 farklı noktaya maddeleri attığı belirlendi.

KAZA SONRASI YAKALAMA

Kaçış sırasında kaza yaparak durmayı başaran şahıslar, polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Araçta yapılan arama sonucunda 6 bin 819 adet sentetik ecza uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından adli tahkikat başlatıldı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ayrıca, dur ihtarına uymayan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 3 bin 160 TL para cezası uygulandı. Bu olay, uyuşturucu kaçakçılarına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti.