Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU ELE GEÇİRİLEN MADDENİN MİKTARI
Balıkesir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 887 gram metamfetamin bulundu. Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor.
NARKOTİK KÖPEĞİYLE GERÇEKLEŞEN OPERASYONUN DETAYLARI
Narkotik ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda belirtilen miktardaki metamfetamin ele geçirdi. Operasyona katılan narkotik dedektör köpeği Dangal, işlerin yürütülmesine katkı sağladı. Operasyonda S.T., M.K. ve E.S. isimli 3 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı.