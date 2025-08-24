Haberler

Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

DÜZENLENEN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir ve Edremit’te polis, iki ayrı operasyonda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde yakaladı. Yapılan çalışmalarda bir şüpheli tutuklandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, “1 kilo 64 gram esrar” ve “toplam 201 gram kokain” ele geçirildi.

Aynı gün Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda “toplam 600 gram skunk/esrar”, “37 sentetik hap”, “1 hassas terazi”, “1,10 gram tütünle karışık esrar” ve “1 esrar öğütme aparatı” yakalandı. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Haberler

Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.