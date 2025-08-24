Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

DÜZENLENEN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir ve Edremit’te polis, iki ayrı operasyonda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde yakaladı. Yapılan çalışmalarda bir şüpheli tutuklandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, “1 kilo 64 gram esrar” ve “toplam 201 gram kokain” ele geçirildi.

Aynı gün Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda “toplam 600 gram skunk/esrar”, “37 sentetik hap”, “1 hassas terazi”, “1,10 gram tütünle karışık esrar” ve “1 esrar öğütme aparatı” yakalandı. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.