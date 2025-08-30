Haberler

Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Balıkesir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda çeşitli uyuşturucu maddelere ulaştı. Operasyonda toplamda 76,2 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde kullanımı için 2 cam aparat ele geçirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Yakalanan bir şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. Bu operasyon, ildeki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uyuşturucu suçlarıyla mücadele, güvenlik güçlerinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ

