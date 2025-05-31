Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİ FARKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir ilinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 80 gram metamfetamin ve 6 gram esrar yakalandı. Polislerin detaylı aramalarında, söz konusu uyuşturucunun pembe panter oyuncak içerisinde gizlendiği belirlendi.

POLİSİN BAŞARILI OPERASYONU

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, yakın zamanda il merkezinde gerçekleştirdiği operasyon esnasında 80 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 5 sentetik ecza hapı, 4 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 12 bin 570 TL, 100 dolar ve bin 123 Moldova leyi ele geçirdi. Polis ekipleri, arama yaparken bazı uyuşturucu maddelerin pembe panter oyuncağının içinde saklandığını tespit etti.

ÜÇ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yakalanan 3 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı. Bu operasyon, Balıkesir’de uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.