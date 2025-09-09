Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine karşı yaptıkları istihbari çalışmalar çerçevesinde 7 ilçede kapsamlı bir operasyon düzenledi. Elde edilen bilgilere göre, Burhaniye, Ayvalık, Erdek, Manyas, Altıeylül, Edremit ve Gömeç ilçelerinde yer alan 13 ayrı olayda, 17 şüphelinin bağlantıları tespit edildi.

EŞYA VE MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde, eklentilerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, oldukça büyük miktarlarda uyuşturucu madde ve suç gelirleri ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 8 bin 681 adet sentetik hap, 91 gram kokain, 48 gram skunk, 34 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 250 mililitre bonzai hammaddesi yer aldı. Ayrıca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 46 bin 320 lira ve 100 Euro gibi suç geliri ile 6 cep telefonu da bulundu.

GÖZALTILAR VE ADLİ İŞLEMLER

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Jandarma yetkilileri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.