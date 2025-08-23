Haberler

Balıkesir’de Yangın Araziye Sıçradı

YANGININ BAŞLANGICI VE GÖRÜNTÜLERİ

Balıkesir’de şehir çöplüğünde başlayan yangın, çevresindeki araziye sıçradı. Alevlerin tutuşturduğu otlar ve ağaçlar, geceyi aydınlatarak korkutucu bir manzara ortaya çıkardı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Balıkesir Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki şehir çöplüğünde meydana gelen yangın, çevredeki ağaçlar ve otlarla birlikte hızla büyüdü. Yangına 8 itfaiye ekibi ve 4 orman ekibinin müdahale ettiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

YANGININ NEDENİ

Yangının nedeni olarak vurgulanan detay ise göç zamanı olan leyleklerin yüksek gerilim hattına çarparak yangını başlattığı yönünde. Olay, çevredeki vatandaşları da endişelendiriyor.

