Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

YANGIN OLAYI VE YERİ

Balıkesir’deki bir yangın sonucunda 2 katlı bir binanın bodrum katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, Altıeylül ilçesinin Ayşebacı Mahallesi’nde bulunan söz konusu binanın bodrum katında başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE ÇALIŞMALARI

Yangının başlamasının ardından ihbar alındı ve hemen itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangın çıkmadan önce mutfakta bulunan tüpleri dışarıya çıkartarak olası bir patlamayı önledi. Uzun süren yoğun bir çalışma gerçekleştiren itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak, ne yazık ki 2 katlı evin bodrum katı kullanılamaz hale geldi.

TALİMATLAR VE SORUŞTURMA

Yangınla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bilgisi edinildi. Olayla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

ÖNEMLİ

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Köyceğiz’de Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma, mısır tarlası arasındaki bir alanda 2 kamyon dişi hint keneviri yakaladı; şüphelinin evinde 50 kg kubar esrar ve silahlar bulundu.

