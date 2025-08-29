Balıkesir’de Yangın Hızla Söndürüldü

OT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’de bir otluk alanda meydana gelen yangın, kısa sürede kontrol altına alınıyor. Yangın, Balıkesir Karesi İlçesi’nde, 2. Sakarya Mahallesi Çevreyolu Caddesi civarında çıktı. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği ifade ediliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangına, Balıkesir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale ediyor. Ekiplerin koordineli şekilde gerçekleştirdiği çalışmalar, yangının yerleşim alanlarına ulaşmadan kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Bölgedeki soğutma çalışmaları halen sürerken, yangının çıkış nedeni konusunda inceleme başlatıldığı bildiriliyor.