Balıkesir’de Yangın Zamanında Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Balıkesir’de, İzmir-İstanbul otoyolunun Ortaca mevkiinde otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile otoyola sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, İzmir-İstanbul otoyolu İstanbul yönünde Ortaca mevkiinde meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Otoyol kenarındaki otluk ve ağaçlık alanın alevler içinde kalmasına neden olan yangına, Altıeylül Grup Amirliği, Karesi Grup Amirliği Şamlı istasyonu ve Orman bölge müdürlüğü ekipleri birlikte müdahale etti. Yapılan ortak çalışma sayesinde yangın, büyümeden söndürüldü.