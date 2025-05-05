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Balıkesir’de Yasa Dışı 34 Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMA OPERASYONU

Balıkesir’de düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalanıyor. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Karesi ve İvrindi ilçelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştiriyor.

GÖÇMENLERE YARDIM EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonlarda 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve göçmenlerin kaçışını organize ettikleri tespit edilen 2 şüpheliyi yakalıyor. Düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim ediliyor. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılıyor ve hakimlikçe tutuklanıyor.

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