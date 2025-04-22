Balıkesir’de Yaşlı Kadın Öldü, Şüpheli

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLAYI BALIKESİR’DE YAŞANDI

Balıkesir’de uzun süredir haber alınamayan yaşlı bir kadın için evine giden polis ekipleri beklenmedik bir durumla karşılaştı. Evin kapısını açan oğlu Ş.M.’ye “annen nerede” diye soran polis, “uyuyor” cevabını aldı. Ancak güvenlik güçleri evin içine girdiğinde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti ve Ş.M., gözaltına alındı.

KOMŞULARIN İHBARI SONRASI GİDİLDİ

Balıkesir’in Karesi ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde Ayten M. (75) uzun zamandır komşuları tarafından görünmeyince durum yetkililere bildirildi. Emniyet ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Kapıyı açan Ş.M., suçlamalara maruz kaldı ve polislerin sorgusu sonrasında kadının cansız bedenine ulaşıldı. Ş.M.’nin mantıklı yanıtlar veremediği öğrenildi.

EVDE ŞOK EDİCİ DURUMLAR ORTAYA ÇIKTI

Evin elektriklerinin kesik olduğu ve iç mekanın adeta bir çöplüğü andırdığı göze çarptı. Belediye ekipleri, yaşanan olayı incelemek ve temizlik işlemleri için yardım talep edildi. Olay yerine gelen doktor, yaşlı kadının üzerindeki muayenede herhangi bir yaralanma bulamadığını belirledi. Ayten M.’nin cesedi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KEDİ VE KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Evde bulunan köpeğin Ş.M.’nin yanından ayrılmadığı ve devamlı havladığı görüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Temizlik işlemleri için belediye ekipleri de alana geldi. Boş alkol şişelerinin fazla olması dikkat çekerken, bir alkol şişesinin yanında “Ruhun Deşifresi” isimli bir kitabın bulunması ilgi çekti. Olayla ilgili soruşturma ise sürmekte.