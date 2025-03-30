Balıkesir’de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Olay, Savaştepe-Soma yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 45 EL 993 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, 45 ACL 104, 45 AOV 314 ve 45 YB 3998 plakalı diğer otomobillerle çarpıştı.

KAZA YERİ KKAFA KARIŞIKLIKLARLA DOLU

Kaza sonrasında olay yeri adeta savaş alanına döndü. Yaralanan kişiler arasında O.G., Y.K., H.S., E.N.S., H.S., B.S.S., R.T.Ç., E.S., K.S., R.Ç., M.D.K., F.K. ve T.K. bulunurken, 45 AOV 314 plakalı otomobildeki Güllü Ç. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

YOLDAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere taşındı. Kaza sonrası kapanan yolun yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.