Balıkesir’de Zincirleme Kaza Oldu

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Balıkesir’de meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya Mahallesi’nde gerçekleşti. Sakarya Mahallesi çevre yolunda yaşanan kaza ihbarı üzerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

KAZADA KARIŞAN ARAÇLAR

Zincirleme trafik kazasında 10 P 9035, 16 BAN 121, 10 PK 010 ve 10 UK 270 plakalı araçların karıştığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan bir vatandaşı 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye, kaza alanındaki temizlik işlemlerini tamamladıktan sonra bölge trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.