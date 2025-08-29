Haberler

Balıkesir’de Zincirleme Kaza Oldu

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Balıkesir’de meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya Mahallesi’nde gerçekleşti. Sakarya Mahallesi çevre yolunda yaşanan kaza ihbarı üzerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

KAZADA KARIŞAN ARAÇLAR

Zincirleme trafik kazasında 10 P 9035, 16 BAN 121, 10 PK 010 ve 10 UK 270 plakalı araçların karıştığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan bir vatandaşı 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye, kaza alanındaki temizlik işlemlerini tamamladıktan sonra bölge trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

