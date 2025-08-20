Balıkesir’deki Artçı Depremler Ne Anlama Geliyor?

DEPREM SONRASI ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin etkileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Alan, bu büyüklükte bir depremin, “sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar” yarattığını belirtti. Ayrıca 729 binanın hasar görmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni yerleşimler için yer çalışmalarına başladığını aktararak, bu süreç öncesinde mutlaka ayrıntılı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmaların yapılmasının önemine dikkat çekti. Aksi takdirde, inşa edilecek binaların olası bir depremde çökmelerinin söz konusu olabileceğini ifade etti.

FAY HATLARINDA HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Sındırgı’daki 6,1’lik depremin ardından ortaya çıkan bölgesel hareketliliğe dikkat çeken Alan, “Depreme kaynaklık eden fayın Akşehir’den başlayıp Sındırgı’ya kadar devam eden fay zonunda bulunduğunu” vurguladı. Alan, “Bu depremden sonra bu büyüklükte depremin sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar yaşanıyor” şeklinde konuşurken, bölgedeki çeşitli fayların da deprem üretmeye başladığına dair tespitler olduğunu dile getirdi. Ayrıca belirtilen bölgenin, “Batı Anadolu’nun iç kısmında, jeolojik olarak İzmir, Balıkesir zonu” olarak adlandırılan bir sistemin kesişim noktasında yer aldığını ifade etti.

DHAHA BÜYÜK DEPREM OLUŞUBİLİR Mİ?

Daha büyük bir depremin olup olamayacağı sorusunu yanıtlayan Alan, geçmişte Gediz ve Simav gibi önemli depremler yaşandığını hatırlatarak, “Daha büyük deprem oluşturmayacağını söyleyebiliriz ama geçmişteki depremler neden göz ardı edilmeli?” dedi. Ayrıca Simav fay zonunun güneydoğu ucunda, mart ayından beri bir aktivite olduğuna da dikkat çekti. “Simav-Naşa fay zonu üzerinde epey bir sismik hareketlilik söz konusu” diyen Alan, bu bağlamda yaşanan artçıların önemli bir risk oluşturduğuna işaret etti.

JELOJİK VE TEKTONİK İNCELEMELER GEREKİYOR

Yaşanan depremlerin beklenen İstanbul depremini tetikleyeceğini düşünmediğini ifade eden Alan, “6,1’lik deprem, gelişmiş ülkelerde genellikle küçük bir deprem olarak kabul ediliyor ve bu boyuttaki depremler çoğunlukla hasar vermiyor” değerlendirmesinde bulundu. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hasar tespit raporunda 729 binanın ağır hasar gördüğünü söyleyerek, bu durumun ülkede küçük depremlerin bile büyük kayıplar doğurabildiğini gösterdiğini belirtti. Son olarak, Balıkesir Sındırgı Savaştepe bölgesinin jeoloji ve tektonik yapısının aydınlatılması gerektiğinin altını çizerek, AFAD ve diğer ilgili kuruluşların bölgedeki jeolojik incelemeleri hızlandırması gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde, mevcut binaların birkaç yıl sonra oluşacak bir depremde zarar görebileceğini ve can kaybı yaşanabileceğini sözlerine ekledi.