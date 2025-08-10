Haberler

Balıkesir’deki Deprem, Bursa’yı Etkiledi

Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Bursa’daki alışveriş merkezlerini de etkiledi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem, Bursa’da da hissedildi. Deprem anında AVM’lerde bulunan vatandaşlar, canlarını kurtarmak amacıyla panik içinde dışarı çıkmaya çalıştı.

DEPREM ANINDA YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR

ÖzdilekPark AVM, Korupark AVM, Kent Meydanı AVM, Zafer Plaza AVM, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, PodyumPark AVM ve Anatolium AVM’deki olaylar cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar korku içinde AVM’lerin merdivenlerinden inmeye çalışırken, bazıları ise yakınlarını aramak amaçlı cep telefonlarına sarıldı. Korku dolu anlar, saniye saniye görüntülendi.

Haberler

Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.
Haberler

Deprem Sonrası Tüm Kurumlar Görevde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'daki depremin ardından AFAD ve diğer kuruluşların bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu ve hayatını kaybeden yaşlı vatandaş için taziyelerini paylaştı.

