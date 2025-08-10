Balıkesir’deki Deprem, Bursa’yı Etkiledi

Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Bursa’daki alışveriş merkezlerini de etkiledi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem, Bursa’da da hissedildi. Deprem anında AVM’lerde bulunan vatandaşlar, canlarını kurtarmak amacıyla panik içinde dışarı çıkmaya çalıştı.
DEPREM ANINDA YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR
ÖzdilekPark AVM, Korupark AVM, Kent Meydanı AVM, Zafer Plaza AVM, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, PodyumPark AVM ve Anatolium AVM’deki olaylar cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar korku içinde AVM’lerin merdivenlerinden inmeye çalışırken, bazıları ise yakınlarını aramak amaçlı cep telefonlarına sarıldı. Korku dolu anlar, saniye saniye görüntülendi.