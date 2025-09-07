Balıkesir’deki Depremi Değerlendirdi Prof. Dr. Sözbilir

DÜN YAŞANAN DEPREMİN ANALİZİ

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Sözbilir, depremin Sındırgı fayı güneyindeki dağlık alanda yer alan Emendere Fay Zonu ve bu fay zonuyla bağlantılı tekil faylardan kaynaklandığını belirtti.

FAITLARIN YENİDEN AKTİF OLMASI

Prof. Dr. Sözbilir, “Bugün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin Sındırgı fayı güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu ve bu fay zonuyla bağlantılı tekil faylardan kaynaklandığını göstermektedir” şeklinde konuştu. Sözbilir, 10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında devam eden artçı sarsıntıların Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç ettiğini ve buradaki fayların tetiklendiğini vurguladı.

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE GELECEK ETKİNLİKLER

Bu bağlamda, “Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından büyüklüğü 5’i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir” bilgisini verdi. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, bölgedeki fayların haritalamasını yaparak, “Bölgede yaptığımız çalışmalarda, tarafımızca haritalanan bu faylar, arazide 30 kilometre boyunca Çaysimav segmentine doğru izlenebilmektedir” açıklamasını yaptı. İlgili kurumların bu gelişmeyi dikkate alarak bölgede deprem tehlikesini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.