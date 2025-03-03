Balıkesir’deki Kuyumcu Soygunu Kamerada!

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir’de geçen hafta gerçekleşen kuyumcu soygununa ait yeni görüntüler yayınlandı. Soyguncunun kuyumcuya girdiği ve “Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur” dediği anlar, dükkanda yaşanan panik ile birlikte saniye saniye kameralarla kaydedildi. Şüpheli, topladığı altınları torbaya koyarken, kaçarken torbasının sapının dolaba takılması sonucu hiçbir ziynet eşyasını alamadan olay yerinden kaçtı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Balıkesir’deki kuyumcu soygununa dair yeni görüntüler sosyal medyada yayıldı. Şüpheli E.G. ile çalışan arasındaki diyaloglar kameraya yansırken, yaşanan panik anları da kaydedildi. Soyguncunun tehditler savurduğu anlar dikkat çekerken, altınları topladıktan sonra kaçarken torbasının sapının dolaba takılması önemli bir detay olarak öne çıktı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kuyumcuda incelemelerde bulundu. Dakikalar sonra polis timleri, şüpheli E.G.’yi yakaladı. Gözaltına alınan E.G., adli makamlara çıkarıldıktan sonra ‘silahlı yağma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir’deki bu hırsızlık olayı, yerel halkta büyük bir endişeye yol açtı.