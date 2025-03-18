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Balıkesir’deki Trafik Kazasında İki Yaralı

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Balıkesir- Bursa kara yolunun Balıkesir yönünde, Susurluk Sultançayır mevkisinde meydana gelen kazada refüje giren otomobildeki iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 10 UH 402 plakalı aracın sürücüsü R.M., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje girdi.

SALGINDA SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVDE

Kaza sonucunda yaralanan sürücü R.M. ve yanındaki yolcu H.M., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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