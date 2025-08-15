Balıkesir Depremi Hakkında Sorular Arttı

DEPREM HAKKINDAKİ SORULAR ARTINDA

Balıkesir’de gerçekleşen deprem sonrası “Balıkesir depremi büyüklüğü kaç?” ve “Depremde can kaybı ya da hasar var mı?” gibi sorular, kamuoyunda en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde hissedilen bu sarsıntı, vatandaşlarda ciddi bir paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verileri, Balıkesir’de meydana gelen depremin ciddi etkiler yarattığını gösteriyor. İşte konu ile ilgili detaylar ve son gelişmeler.

DEPREMİN MERKEZİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde günlerdir süren sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD’ın verilerine göre, bugün saat 13.13’te merkez üssü Sındırgı olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

ÖNLEMLER VE TAVSİYELER

Deprem uzmanları, özellikle yıkıcı depremler sonrasında hasar gören binalara girmemek gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, artçı sarsıntıların risk taşıyabileceği vurgulanıyor. Vatandaşlara, acil durum çantalarını hazır bulundurmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.