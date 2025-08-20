Balıkesir Depremleri Ne Anlama Geliyor?

DEPREMİN ARTÇILARI DEVAM EDİYOR

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalarda bulundu. Bu büyüklükteki bir depremin, “sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar yaşanıyor” dedi. Alan, deprem sonrası 729 binanın hasar görmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeni yerleşim yerleri için yer çalışmalarına başladığını vurguladı. Öncelikle ayrıntılı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmaların yapılmasının şart olduğunu, aksi takdirde “bugün yapılacak binaların olası depremde çökebileceğini” ifade etti.

FAZLA HAREKETLİLİK VAR

Sındırgı’daki deprem sonrası artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Alan, deprem kaynağı olan fayın “Akşehir’den başlayıp Sındırgı’ya kadar devam eden fay zonu” üzerinde bulunduğunu açıkladı. Alan, “Bu depremden sonra bu büyüklükte depremin sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar yaşanıyor” şeklinde konuştu. Bölgedeki farklı fayların da deprem üretmeye başladığına dair tespitler bulunduğunu kaydeden Alan, “O bölge Batı Anadolu’nun iç kısmıyla bizim jeolojik olarak ‘İzmir, Balıkesir zonu’ olarak tanımladığımız bir sistemin kesişim noktasında bulunuyor” diye ekledi.

DİKKAT GEREKEN BİR KONUYDU

Daha büyük bir depremin meydana gelip gelmeyeceği sorusuna olumlu yanıt veren Alan, “Daha büyük deprem oluşturmayacağını söyleyebiliriz ama geçmişte Gediz ve Simav depremleri yaşandı. Geçmişte bu fayın uzantısında Afyonkarahisar’ın Sultandağı ve Çay ilçelerinde de depremler meydana geldi” dedi. Bölgedeki sismik hareketliliğin var olduğunu fakat daha büyük bir deprem üretebileceğini de göz ardı etmemek gerektiğini belirtti.

JELOJİ VE TEKTONİK ANALİZ İHTİYACI

Alan, yaşanan bu depremlerin beklenen İstanbul depremini doğrudan tetiklemediğini açıkladı. 6,1 büyüklüğündeki depremin dünya genelinde “orta büyüklükte, hatta küçük bile sayılabilecek bir deprem” olduğunu ifade ederken, “Gelişmiş ülkelerde bu boyuttaki bir deprem neredeyse hiç hasar vermiyor” dedi. Ancak Türkiye’de yapılan hasar tespit çalışmalarında 729 binanın ağır hasar gördüğü kaydedildi. Alan, Balıkesir Sındırgı Savaştepe bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısının detaylı bir şekilde incelenmesini gerektiğini vurguladı. AFAD Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer kuruluşların ortaklaşa bu bölgenin incelemesini yapması gerektiğini belirtti.

Bununla birlikte, “Yer seçim çalışmalarına başlamadan mutlaka ayrıntılı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmalar yapıldıktan sonra bu bölgenin tektonizması aydınlatıldığında yer seçimi çalışmalarının başlaması gerektiğini” söyledi. Aksi takdirde, “bugün yaptığımız binalar birkaç yıl sonra olası bir depremde çökebilir” uyarısını yaptı.