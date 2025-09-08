Balıkesir Emniyet Müdürlük Ekipleri Operasyon Yaptı

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzenini sağlamak ve suçluları yakalamak amacıyla büyük bir operasyon düzenliyor. İl genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu operasyona 106 ekip ve 322 personel katılıyor. Yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda aranan kişinin yakalanması sağlanıyor. Bandırma’dan da bazı şahısların operasyon kapsamında yakalandığı bildiriliyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN DURUMU

Operasyonun sonuçları dikkat çekiyor. 15-20 yıl hapis cezası alan 2 kişi, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ve 0-5 yıl hapis cezasıyla aranan 33 kişi ile ifade vermesi gereken 5 kişi olmak üzere toplamda 41 kişi gözaltına alınıyor. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 36’sı cezaevine teslim ediliyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için suçla mücadele konusunda kararlılıkla devam edeceğini duyuruyor.