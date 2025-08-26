Balıkesir Erdek’te Ceset Çıkarılamadı

DENİZ DİBİNDEN CANSIZ BEDENİN ÇIKARTILMASININ ERTELENMESİ

Balıkesir’in Erdek açıklarında deniz dibinde bulunan ve ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cansız bedenin çıkarılması, kötü hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Alınan bilgilere göre, deniz dalış ekipleri hazırlık yapmakta olsa da, denizdeki şiddetli rüzgar ve dalgalar yüzünden beklenen operasyona başlanamadı.

OPERASYONUN HAZIRLIKLARI YAPILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilmesi planlanan operasyonda, yaklaşık 68 metre derinlikte yer alan cansız bedenin çıkarılması için sabah saatlerinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu süreçte, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG IŞIN (A-583) kurtarma ve yedekleme gemisi ile bir sahil güvenlik botu bölgeye gönderildi. Ancak, uygun dalış koşullarının sağlanmaması nedeniyle operasyondaki çalışmalar ileri bir tarihe ertelendi.