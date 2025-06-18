Balıkesir’in Araç Sayısı 660 Bin 295

BALIKESİR’DE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Balıkesir’deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 660 bin 295’e ulaştı. Türkiye genelinde Mayıs ayında 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelen bilgilere göre, Balıkesir’deki kayıtlı taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 660 bin 295 olarak belirlendi.

TAŞIT CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIM

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımına bakıldığında, motosikletlerin yüzde 44,8, otomobillerin yüzde 41,4, kamyonetlerin yüzde 8,5, traktörlerin yüzde 2,6, kamyonların yüzde 1,6, minibüslerin yüzde 0,7, otobüslerin yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,1 oranında yer aldığı görüldü.

ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ GÖSTERİYOR

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5 artış gösterdi. Bu artış, motosikletlerde yüzde 12,8, otomobillerde yüzde 8,4, traktörlerde yüzde 5,9, otobüslerde yüzde 5,1, kamyonetlerde yüzde 3,3 ve kamyonlarda yüzde 3,1 şeklinde gerçekleşti. Ancak özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,8, minibüslerde ise yüzde 5,9 oranında bir düşüş yaşandı.