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Balıkesir’in Ayvalık İlçesinde Villa Yangını Çıktı. İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti. Can Kaybı Olmadı. Maddi Hasar Büyük

AYVALIK’TA YAZLIK VİLLADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan lüks bir yazlık villada çıkan yangın, bölge sakinlerini endişelendirdi. Cunda Adası’nın Namık Kemal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ikinci katta unutulan elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu.

İTFAİYE HIZLI MÜDAHALE ETTİ

Yangın sırasında villanın bahçesinde bulunan ev sahipleri, alevlerin yükseldiğini fark ederek hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 arazöz ve 10 personelle müdahalede bulundu.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, iki katlı villada önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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