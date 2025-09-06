Balıkesir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlandı

KUTLAMA TÖRENİ CUMHURİYET BAYRAMI HAVASINDA YAPILDI

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü, geleneksel “Tülütabaklar” gösterisi ile dolu tören ve etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından Kuvayımilliye Meydanı’nda devam eden programda, Vali Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Gürakar ve Belediye Başkanı Akın, halkı selamladı ve saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da etkinlikte yer aldı.

Balıkesir Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, kurtuluş sürecini anlattı. Törende konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İstiklal Madalyalı Kuvvacı Ahmet Efe’nin torunu olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Akın, birlik olmanın önemine dikkat çekerek, “Kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. O gün bağımsızlık için direnen Balıkesir halkı, bugün de vatanımız ve Cumhuriyet’imiz için dimdik ayaktadır çünkü bizim damarlarımızda dolaşan kan, Kuvayımilliye kanıdır. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Çok ama çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

Törende şiirlerin okunması, halk oyunu gösterileri ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin performansları sergilendi. Ancak, en büyük ilgiyi “Tülütabaklar” gösterisi çekti. İşgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun ve keçi postu giyip, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görüntü elde eden deri işçilerinin canlandırılmasında, bazı çocukların kaçması dikkat çekti. Ayrıca, bazı aileler de bu gösterilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi geçitle sona eren programa AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve birçok kişi katıldı.