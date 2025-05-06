Balıkesir Jandarma Ekibi 22 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

SON BİR HAFTADAKİ OPERASYONLAR

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içinde kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma sorumluluk alanı içindeki Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Gömeç, Havran ve Karesi ilçelerinde, 19 narkotik, kaçakçılık ve organize suç olaylarına karışan 22 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 22 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MALZEMELERİ

Gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 370 adet sentetik uyuşturucu hap, 32 kök kenevir bitkisi, 32 gram kenevir tohumu, 13 gram metamfetamin ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor” denildi.