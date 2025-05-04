Balıkesir Lisesi 140. Yılını Kutladı

140. YIL KUTLAMASI ETKİNLİĞİ

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Balıkesir Lisesi’nin kuruluşunun 140. yılı, Balıkesir Liseliler Derneği tarafından düzenlenen “Kaymaklı Günü” etkinliği ile kutlandı. Etkinlik, Atatürk anıtında gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Eski ve yeni mezunlarla öğrencilerin katıldığı program, Balıkesir Lisesi Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşü ile devam etti. Mezunlar, uzun yıllar sonra geri döndükleri okullarında eski sıralarında hatıra fotoğrafları çektirdi.

BAŞSAĞDIÇLIK TÖRENİ VE KONUŞMA

Program, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen başsağdıçlık töreni ile sürdü. Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek, törende bir konuşma yaparak, “Derneğimiz, değerleri canlı tutmak için 30 yıldır var. Sadece geçmişe değil, geleceğe de hizmet etmek için de. Yeni nesil Balıkesir Liselilere el uzatmak, destek olmak, geleneklerimizi yaşatmak için buradayız” dedi. Konuşmanın ardından, 2025-2026 yılı başsağdıçlığı töreni düzenlendi. Yeni başsağdıç Mehmet Akkan olurken, diğer sağdıçlar Pelin Karaca, Gül Yıldız, Orhan Karaca ve Cem Karaağaç seçildi.

GELENEKSEL KAYMAKLI İKRAMI

Kaymaklı Günü etkinliği, geleneksel kaymaklı ikramıyla sona erdi. Bu etkinlik, katılımcılara okul anılarını tazeleme ve geçmişle bağlarını güçlendirme fırsatı sundu. Balıkesir Lisesi’nin köklü geçmişi ve gelenekleri, bu tür etkinliklerle gelecek nesillere taşınmaya devam ediyor.