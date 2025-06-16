Balıkesir M.E. M. “Şehrime Ve Kültüre Sahip Çıkıyorum” Projesi Düzenlendi

YARIŞMANIN ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, “Şehrime ve Kültürüme Sahip Çıkıyorum” projesi çerçevesinde, “Cihan Şampiyonu” unvanına sahip Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ı tanıtmak amacıyla “Ata Sporumuzun Yenilmez ismi Kurtdereli Mehmet Pehlivan” temalı bir resim yarışması düzenledi. Ödül töreni, müdürlük toplantı salonunda yapıldı. İl genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri, bu yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Genç sanatçılar, Kurtdereli’nin spor ahlakını, disiplinini ve vatan sevgisini eserlerine yansıttı.

DEĞERLENDİRME SONUCUNDA DERECEYE GİRENLER

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre yarışmada dereceye giren öğrenciler belirlendi. 1. olan öğrenci, Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Feyzanur Kılıçarslan, 2. olan öğrenci, Fatih Ortaokulu’ndan Ceylin Yılmaz ve 3. olan öğrenci, Altıeylül Ortaokulu’ndan Esma Çalışkan” olarak belirlendi. Bu öğrenciler, madalya, başarı sertifikası ve hediye çeki ile ödüllendirildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, ödül töreninde bir konuşma yaptı. Demir, “Ata sporumuz yağlı güreşin efsane ismi Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın azmi ile özgüvenini yeni nesillere aktarmak, eğitim vizyonumuzun en önemli parçalarından biridir” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, projede emeği geçen tüm kişileri tebrik etti.