Balıkesir Merkezli Operasyonda 11 Gözaltı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir merkezli olarak gerçekleştirilen bir nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamalara göre, bu faaliyetler, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütüldü.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Yürütülen operasyonlar, İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur illerini kapsadı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.