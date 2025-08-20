Balıkesir MYO’da Görev Değişikliği Gerçekleşti

GÖREV DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nda önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Öğr. Gör. Emine Mutafçı, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevini Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör’e devretti. Bu devrin yaşandığı tören, yüksekokul müdürlük makamında düzenlendi.

TEŞEKKÜR VE GURUR DOLU SÖZLER

Tören esnasında, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, Öğr. Gör. Emine Mutafçı’ya yüksekokuldaki başarılı çalışmaları ve katkıları için teşekkür etti. Görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör, bu onura layık görülmekten duyduğu gururu dile getirerek, üstleneceği sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti. Devir teslim töreni, iyi niyet dilekleri ve temennilerle sona erdi.