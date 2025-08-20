Haberler

Balıkesir MYO’da Görev Değişikliği Gerçekleşti

GÖREV DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nda önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Öğr. Gör. Emine Mutafçı, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevini Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör’e devretti. Bu devrin yaşandığı tören, yüksekokul müdürlük makamında düzenlendi.

TEŞEKKÜR VE GURUR DOLU SÖZLER

Tören esnasında, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, Öğr. Gör. Emine Mutafçı’ya yüksekokuldaki başarılı çalışmaları ve katkıları için teşekkür etti. Görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Fulya Güngör, bu onura layık görülmekten duyduğu gururu dile getirerek, üstleneceği sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti. Devir teslim töreni, iyi niyet dilekleri ve temennilerle sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Haberler

Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.