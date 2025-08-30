Balıkesir, Selçuk, Basmane, Gaziantep GES

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Güneş Enerjisi Yatırımlarını Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Güneş Enerji Santralleri’ni devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Balıkesir Gar, Selçuk, Basmane Gar ve Gaziantep’teki TCDD Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi olmak üzere 4 santrali devreye aldık” dedi. TCDD, bu projeler sayesinde her yıl devletin kasasında 1 milyar 500 milyon lira kalacağını belirtti.

Yeni Santrallere Yönelik Projeler Devam Ediyor

Bakan Uraloğlu, projelerin ilk aşamasında 4 Güneş Enerji Santrali’nin faaliyete geçtiğini ifade ederek, “Yapım çalışmaları süren santrallerle birlikte yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilovat elektrik üretilecek” şeklinde konuştu. TCDD’nin kiraladığı güneş enerjisiyle, bağımsız bir şekilde enerjisini karşılayabildiği gibi artan enerjiyi de şebekeye aktararak, kamu kaynaklarına önemli bir gelir sağlamaya başladığını vurguladı.

Güneş Enerjisi Kapasitesi Artıyor

Bakan Uraloğlu, toplam 200 megavat kurulu güce sahip 3 Güneş Enerjisi Santrali’nin çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. “Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir, Kahramanmaraş-Narlı’da arazi GES kurma çalışmaları sürüyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 320 milyon kilowatt saat enerji üretilmesi planlanıyor” dedi. Böylece 2029 yılı sonuna kadar TCDD’nin elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini yenilenebilir enerjiden karşılayacağı belirtildi.

Marmaray Çatı GES Projesi Hızla İlerliyor

TCDD’nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, Marmaray Çatı GES Projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. “Bu proje kapsamında Marmaray’daki 26 tren durağına toplam 10,13 megavat kapasiteye sahip güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Bu santraller yıllık 15 milyon kilowatt saatinin üzerinde yenilenebilir enerji üretecek ve Marmaray’ın enerji ihtiyacının yüzde 60’ı karşılanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Enerji Dönüşümü İçin Kararlı Adımlar

Bakan Uraloğlu, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Demiryolu taşımacılığında sera gazı emisyonlarını azaltmak için kararlı adımlar atıyoruz. Orta vadede TCDD’nin elektrik ihtiyacının yüzde 35’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar, ülkemizin enerji dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sağlayacak” dedi.