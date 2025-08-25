Balıkesir Sındırgı’da Depremler Oldu

BALIKESİR SINDIRGI’DA DEPREM SIRALAMASI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe gerçekleşen depremler, çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk olarak saat 21.58’de 4,8 büyüklüğündeki depremin kaydedildiğini açıkladı. Bu depremin ardından saat 22.00’de 4,2 ve saat 22.14’te ise 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha meydana geldi. Sındırgı, gece boyunca çoğunlukla 3,0 büyüklüğünün altında birçok deprem ile sarsıldı. AFAD verilerine göre sabah saat 07.00 itibarıyla, 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 221 artçı sarsıntı yaşandı.

OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD’ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramalarının hızla başladığını belirterek, “Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal sahada çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

VALİDEN GÜVEN VERİCİ AÇIKLAMALAR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da “An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” sözleriyle durumu açıklığa kavuşturdu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede, “Burada doğal olmayan iki durum var: 15 gündür sürekli artçıların devam etmesi ve bunların çok geniş bir alana yayılması. Bu, bölgenin yeraltı yapısıyla ilgili bir durumu işaret ediyor.” dedi. Tüysüz, ayrıca bölgede büyük bir deprem beklenmediğini belirterek, “6,1 büyüklüğündeki depremin ardından fayın daha büyük bir deprem üretmesi beklenmiyor. Panik yapmamak lazım. Ancak hasar gören evlere girilmemesini tavsiye ederim. Artçılar uzun sürecek görünüyor.” ifadelerini kullandı.

SÜRE GİDEN ARTÇI DEPREMLER

Sındırgı’da daha önce 10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ve o tarihten bu yana bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.