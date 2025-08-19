Balıkesir Sındırgı İlçesinde Deprem Çalışmaları Devam Ediyor

SINDIRGI’DA DEPREM SONRASI TAHLİYE VE YIKIM ÇALIŞMALARI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasara uğrayan binalarda tahliye ve yıkım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, ağır hasarlı olduğu belirlenen ve yıkılacağı ifade edilen binalardan vatandaşlar, AFAD koordinesinde eşyalarını asansörlü sistemlerle çıkarmaya başladı. Boşaltılan binalarda ise yıkım işlemleri sürüyor.

ESNAFIN MAĞDURİYETİ

Deprem nedeniyle iş yerini kaybeden esnaf Onur Eren, yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, “Daha önceden bu işleri yaptığımız mekanımızda problemler yaşadık. Buraya kendimiz geçip dükkan açalım dedik. Sanayi esnafı, galerici esnafı için burada bir eksik vardı. Mekanımızın açılışı için işlerimizi bitirdik, o sırada bu talihsiz olayı yaşadık. Bütün imkanlarımızı buraya harcadığımız için şu anda mekansız kaldık. Önümüzü göremiyoruz, devletimizin bize yön göstermesini ve yardımcı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA DESTEK OLMA ÇABASI

Hasarlı binalardan vatandaşların eşyalarının çıkarılmasına yardımcı olan Mehmet Dalkılınç ise, “Eşyası içeride kalan hasarlı binalara canımızı hiçe sayarak, vatandaşımıza yardım etmek için girip eşyalarını çıkarmaya çalışıyoruz. Allah kimseye böyle bir durum yaşatmasın. Sındırgı’nın firması olarak çok üzücü bir durum. Herkesin işini kimseyi üzmeden, makul bir şekilde görmeye çalışıyoruz” dedi.