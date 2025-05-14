Balıkesir Spor Bilimleri Başarı Kazandı

ÜNİVERSİTELER ARASINDA BAŞARI HALKASI

Üniversiteler Spor Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 2025 Yılı Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Balıkesir Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri dikkat çeken bir başarı elde etti. 28 üniversite arasında yarışan erkek judo takımı, Türkiye 2’ncisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYALAR

Balıkesir Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, şampiyonada toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir performans sergiledi. Dereceye giren sporcular arasında Azmi Kocabey 66 kg’da altın madalya, Gülzade Korkmaz 57 kg’da altın madalya, Yusuf Kantar 60 kg’da gümüş madalya, Abdülkadir Atılgan 81 kg’da gümüş madalya, Umut Eren Sucu 90 kg’da bronz madalya, Ömer Akkoyunlu 100 kg’da bronz madalya, Gizem Korkmaz 78 kg’da bronz madalya ve Neslihan Aygördü +78 kg’da bronz madalya kazanarak takımlarına katkıda bulundu.