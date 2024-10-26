“Balıkesir Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alıyor”

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 86 sözleşmeli personel alacağını bildirdi. İnsan kaynakları ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitenin hastanesi için yapılacak bu alımlar, belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilecek.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Duyuruda, başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden “Balıkesir Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformu üzerinden yapılabileceği belirtiliyor. Başvurular 25.10.2024 ile 08.11.2024 tarihleri arasında alınacak. İlanın detayları ve gereksinimler hakkında kapsamlı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilir.

İLAN DETAYLARI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ-SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI