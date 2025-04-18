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Balıkesir Ünv. Öğrencileri, Engelli Aileye Destek Verdi

ENGELLİ BİREYLER İÇİN DESTEK

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, önemli bir Sosyal Sorumluluk Projesi gerçekleştirerek engelli bireye sahip bir depremzede aileye tekerlekli sandalye sağlamış bulunuyor. Okulun genel sekreteri Ersin Kocabıyık’ın liderliğinde toplanan öğrenciler, bu proje kapsamında yapılan etkinlikte depremzede Gamsız ailesine günlük hayatlarını kolaylaştıracak tekerlekli sandalye desteği sundu.

ÖĞRENCİLERİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARA KATILIMI

Kocabıyık, proje ile ilgili olarak “Öğrencilerin bu tür gönüllü çalışmalara katılımından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu tür projelerin toplumsal dayanışmanın önemini vurguladığına dikkat çeken Kocabıyık, öğrencilerin topluma katkı sağlamalarının gerekliliğine de değindi.

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