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Balıkesir Valiliği, Asılsız İddiaları Reddetti

BALIKESİR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği, Bandırma’da bulunan bir lisede çiçek hastalığının tespit edildiği ve okulun tatil edildiğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Valilik, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde çiçek hastalığı görüldü, okul tatil edildi.’ şeklindeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

SUÇİÇEĞİ HASTALIGI BELİRTİLDİ

Açıklamada, haberlere bahsi geçen hastalığın çiçek hastalığı değil, çocukluk döneminde görülen suçiçeği olduğu vurgulandı. Okulun tatil edildiği yönündeki bilgilerin asılsız olduğu ifade edilerek, lise bünyesindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

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