Balıkesir’de korkutan deprem

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğünde depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Balıkesir Bigadiç’te 3,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremde herhangi bir yaralanma ya da hasarın olmadığı öğrenilirken, sarsıntının vatandaşlar arasında kısa çağlıbir panik ortamı oluşturduğu bilgisi verildi.

DEPREM, YERİN 8.1 KM DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bigadiç’te saat 13.19’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 3,7 büyüklüğünde ve 8.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.