Balıkesirspor’a Taraftar Desteği Geldi

SİVİL TARAFTARLAR BALIKESİRSPOR’U DESTEKLEDİ

3’üncü Lig 2’nci Grup’taki Play-Off grup finalinin ilk maçında, Balıkesirspor perşembe günü Mazıdağı Fosfatspor’a evinde oynayacağı rövanş öncesi avantaj elde etmek için hazırlandı. Balıkesir Atatürk Stadı’nda yapılan son antrenmanı ise çok sayıda taraftar izledi.

İŞTE TARAFTARIN DESTEK GÖSTERİLERİ

Tribünlerde meşaleler yakarak tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi. Balıkesirspor yönetimi, “Play-Off maçları öncesi antrenmana gelerek takımımıza destek olan tüm Balıkesirspor sevdalılarına teşekkür ederiz” açıklaması yaptı. Bu destek, takımın motivasyonunu artırıyor ve play-off serisinin kritik önemi göz önüne alındığında taraftarların rolü ortaya çıkıyor.