Balıkesirspor’da Yönetim Değişiyor

GEÇEN SEZONUN DEĞERLENDİRMESİ

Geçtiğimiz sezon play-off finalinde şampiyonluğu kaybeden Balıkesirspor’da Abdullah Bekki ve yönetim kurulu yeni sezon öncesi devam etmeye karar verdi. Yönetimdeki bazı önemli isimler ise yeni dönemde görev almak istemediklerini açıkladı.

YENİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Balıkesirspor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken, yönetim kurulu önce Teknik Direktör İsmail Ertekin ile yola devam etmeme kararı aldı. Ardından Abdullah Bekki’nin liderliğindeki yönetim, yeni sezonda da görevine devam etme kararı aldı. Ancak, Asbaşkan ve Sportif İşler Sorumlusu Sedat Sarıkaya ile Hukuk İşleri Sorumlusu Serdar Akgül yanı sıra yedek yöneticiler Nurettin Asar ve Sadettin Akbaba yeni dönemde yer almayacaklarını belirterek istifa etti.

İSTİFALAR VE GELECEK PLANLARI

Balıkesirspor Yönetim Kurulu adına Basın Sözcüsü Ceyhun Ercan, yaptığı açıklamada, “Abdullah Bekki başkanlığında yola devam kararı alan yönetim kurulumuzda, asil yöneticilerimizden Asbaşkan ve Sportif İşler Sorumlusu Sedat Sarıkaya ve Hukuk İşleri Sorumlusu Serdar Akgül ile yedek yöneticilerimizden Nurettin Asar ve Sadettin Akbaba yeni dönemde görev alamayacaklarını ifade ederek istifa etmişlerdir. İstifaları kabul edilen yöneticilerimizin ayrılıkları sonucu oluşacak yeni organizasyon şeması ve görev dağılımı en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.