Balıkesirspor, Erşan Yaşa ile anlaştı

BALIKESİRSPOR, YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor, dış transferde Silifke Belediyespor’dan 24 yaşındaki stoper Erşan Yaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Erşan futbol kariyerine Yeni Malatyaspor’da başlamış olup, Malatya Yeşilyurtspor, Fatsa Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Kırıkkale FK ve Silifke Belediyespor kulüplerinde de görev yaptı.

Defans oyuncusu, kariyeri boyunca Süper Lig’de 1, 1’inci Lig’de 23 ve 3’üncü Lig’de ise 43 müsabakada oynadı. Ayrıca Türkiye Kupası’nda 8 kez forma giydi. Geçtiğimiz sezon ilk yarıda Yeni Malatyaspor’la 1’inci Lig’de, ikinci devrede ise Silifke ekibiyle 3’üncü Lig’de toplam 26 karşılaşmada yer aldı.