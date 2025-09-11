Haberler

Balıkesirspor, Erşan Yaşa ile anlaştı

BALIKESİRSPOR, YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor, dış transferde Silifke Belediyespor’dan 24 yaşındaki stoper Erşan Yaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Erşan futbol kariyerine Yeni Malatyaspor’da başlamış olup, Malatya Yeşilyurtspor, Fatsa Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Kırıkkale FK ve Silifke Belediyespor kulüplerinde de görev yaptı.

Defans oyuncusu, kariyeri boyunca Süper Lig’de 1, 1’inci Lig’de 23 ve 3’üncü Lig’de ise 43 müsabakada oynadı. Ayrıca Türkiye Kupası’nda 8 kez forma giydi. Geçtiğimiz sezon ilk yarıda Yeni Malatyaspor’la 1’inci Lig’de, ikinci devrede ise Silifke ekibiyle 3’üncü Lig’de toplam 26 karşılaşmada yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.