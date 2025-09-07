Balıkesirspor İki Yeni Oyuncu Ekledi

BALIKESİRSpor TRANSFER YASAKLARINI KALDIRDI

TFF 3. Lig 4. Grup’ta, ligin başlamasına çok kısa bir süre kala transfer yasağını kaldıran Balıkesirspor, yeni oyuncularının lisanslarını almayı başardı. Kulüp, iki yeni takviye yaparak kadrosunu güçlendirdi.

YENİ OYUNCULAR DA KATILDI

Balıkesirspor, Antalyaspor’dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca, Hollanda Ligi’nin Heerenveen U21 takımıyla anlaşan Ali Topçu, 1 yıl boyunca takımda yer alacak. Her iki oyuncunun da transfer süreçleri tamamlanarak lisansları çıkarıldı.