Haberler

Balıkesirspor İki Yeni Oyuncu Ekledi

BALIKESİRSpor TRANSFER YASAKLARINI KALDIRDI

TFF 3. Lig 4. Grup’ta, ligin başlamasına çok kısa bir süre kala transfer yasağını kaldıran Balıkesirspor, yeni oyuncularının lisanslarını almayı başardı. Kulüp, iki yeni takviye yaparak kadrosunu güçlendirdi.

YENİ OYUNCULAR DA KATILDI

Balıkesirspor, Antalyaspor’dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca, Hollanda Ligi’nin Heerenveen U21 takımıyla anlaşan Ali Topçu, 1 yıl boyunca takımda yer alacak. Her iki oyuncunun da transfer süreçleri tamamlanarak lisansları çıkarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.