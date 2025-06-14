Balıkesirspor İsmail Ertekin’le yollarını ayırdı

BALIKESİRSPOR’DA İSMAİL ERTEKİN’LE YOLLAR AYRILDI

3’üncü Lig’den 2’nci Lig’e yükselme amacını Play-Off finalinde kaybeden Balıkesirspor’da, kulübün unutulmaz isimlerinden teknik direktör İsmail Ertekin’le yollar ayrıldı. Daha önce 2013 yılında 2’nci Lig’de, 2014 yılında ise 1’inci Lig’de tarihi zaferler sağlayarak takımı Süper Lig’e taşıyan deneyimli teknik adam, geçen sezon 10 yıl aradan sonra geri dönerek Play-Off’ta hayal kırıklığı yaşadı.

YENİ SEZONDA YERİNE BAŞKA BİRİ GELECEK

Balıkesirspor yönetimi, İsmail Ertekin’e teşekkür ederek bir açıklama yaptı: “2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız ve sözleşmesi sona eren İsmail Ertekin hocamıza teşekkür ettik. Takımımızın bir parçası olarak, büyük özveri ve profesyonellikle çalışan değerli hocamız İsmail Ertekin ve teknik heyetimizle karşılıklı anlaşarak yeni sezonda birlikte olmama kararını almış bulunuyoruz.” Kulüp, Ertekin ve teknik heyetine hazırladıkları katkılardan dolayı minnet ve şükranlarını sundu ve kariyerlerinin ilerleyen kısmında başarılar dilemeyi ihmal etmedi.