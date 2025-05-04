Balıkesirspor Kaptanı Volkan Final Maçlarını Duyurdu

BALIKESİRSPOR KAPTANI PLAY-OFF MAÇLARI HAZIRLIKLARINI DEĞERLENDİRDİ

Balıkesirspor’un 3. Lig 2. Grup maçları sonucunda ligi 2. sırada bitirmesi üzerine kaptan Volkan Altınsoy, yaklaşan play-off mücadeleleri öncesi değerlendirmelerde bulundu. Volkan, “3 tane final maçımız var. İnşallah Play Off maçları sonunda şampiyon olacağız ve taraftarımıza da bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz” diye belirtti.

TARAFTARLARA DAVET

Kaptan Volkan, Balıkesir’de gerçekleşecek play-off rövanş maçına tüm taraftarları davet ederek sözlerine devam etti. “Acısıyla tatlısıyla 30 haftalık normal sezonu bitirdik. Bu süreçte gönül isterdi ki tüm şehre ve Balıkesirspor’a gönül vermiş taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye edelim. Ne yazık ki bunu başaramadık. Bunun hüznü ve bütün bir sezonun yorgunluğunu bir kenara bırakıp biz kendimize yepyeni bir sayfa açtık. Bunun adı da Play Off” şeklinde ifadelerde bulundu.

FUTBOLDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Volkan, futbolun doğasının geçmişe yer olmadığını vurgulayarak, “O yüzden başımızı kaldırıp önümüzde bizi o kupaya götürecek 3 tane final maçımız var ve tüm benliğimizle bu maçlara odaklandık. Allah’ın izniyle hayal edilen ve bizden beklenen bu şampiyonluğu yaşamak, taraftarımıza da bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SON MAÇİN ÖNEMİ

Kaptan, statü gereği kalan üç maçlarından sadece bir tanesini iç sahada oynayacaklarına dikkat çekerek, “Bu sezon son kez kendi stadımızda Bal-Kes sevdalılarıyla buluşacağız. Bu buluşma armaya sevdalıların, o arma uğrunda ter döken kardeşleriyle buluşması olacak. Siz yoksanız bir kişi eksiğiz diyerek, bütün taraftarlarımızı o büyük güne davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.